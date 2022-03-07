Под Вышгородом сбили российский вертолет

ВСУ сообщают об еще одном сбитом вертолете российских захватчиков

На двенадцатый день войны с россией, 7 марта, украинские военнослужащие сбили еще один вертолет оккупационных российских войск.

Об этом сообщает канал Сухопутных войск ВС Украины.

"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе к победе!", — подписали иллюстративное фото в пресс-службе.

Отметим, что украинские защитники отлично наловчились давать отпор воздушным атакам врага. ВСУ ежедневно уничтожают авиационную технику противника в весьма неплохом количестве. За данными Генштаба ВСУ, боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили: самолетов – 46 единиц и вертолетов – 68 единиц.

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Отметим, что в понедельник, 7 марта, украинские военные уничтожили российский корабль в Черном море.

Кроме того, ВСУ удалось сбить вертолет Ми-24П(Ми-35П) RF-94966, который использовали для обстрелов мирных городов.