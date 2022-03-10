Россияне расстреляли всех: история потерявшего семью украинца облетела весь мир

Украинец жаждет справедливости для убийц своих родных

В воскресенье, 6 марта, при попытке эвакуироваться из Ирпеня погибло немало человек. Среди них — и молодая женщина с двумя детьми, о гибели которых глава семейства, Сергей Перебийнис, узнал из социальных сетей, мониторя ситуацию о боевых действиях в стране.

История украинца стала известной во всем мире, а впервые ее рассказали The New York Times, пишет "Телеграф".

То самое фото, где запечатлена погибшая семья

Как рассказал Сергей Перебийнис, в 2014 году они с семьей уже убегали от российской армии — из нынче оккупированного Донецка. После вынужденного переезда из-за войны на Донбассе поселились под Киевом, дабы иметь возможность чувствовать себя свободными украинцами. Пока сапог российского солдата не ступил и на эту землю.

Обстрелянный дом на Киевщине, где жила семья

Вместе с Татьяной Перебийнис погибло двое детей — 18-летний Никита и 9-летняя Алиса.

Дети во время бомбежки спали в коридоре

Снимок погибшей под минометным огнем семьи попал на первые страницы газет по всему миру, демонстрируя людям кровавые действия российской армии в Украине. Особой иронией кажется то, что расстрел людей произошел рядом с памятником жертвам Второй мировой войне.

Мать с сыном Никитой и 9-летняя Алиса

По словам Сергея Перебийниса, потерявшего родных, его не было с ними, потому что он ездил к больной матери, чтобы позаботиться о ее состоянии. Для того, чтобы вернуться в Украину, ему пришлось сначала побывать в рф, а затем, из Калининграда, добираться до Польши. Российским пограничникам он заявил, что его семья погибла в ходе их "спецоперации" и предупредил, что больше ему в этом мире нечего терять.

Сергей Перебийнис с окровавленной курткой жены

Увидеть тела родных ему удалось лишь 9 марта.

"Сегодня был тяжелый день во всех отношениях, — признался украинец в Facebook. — Морги переполнены убитыми гражданскими из Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Судмедэксперты не успевают выдавать заключения и поэтому похороны откладываются. Повлиять на ситуацию мы не можем, люди просто там валятся с ног. Внутри атмосфера как в фильме ужасов. На это все тяжело смотреть, когда твоя любимая жена лежит в черном пакете на полу".

Мужчина остался один

Добавим, что изначально женщина с детьми и церковным волонтером, который им помогал, пытались выбраться из Ирпеня с помощью личного автомобиля. Но, как известно, на выезде из города был подорван мост. Переправа через него возможна исключительно пешком, что и пыталась сделать семья Перебийнис.

К слову, в кровавой бойне в Ирпене, устроенной российскими нацистами, не уцелели даже домашние животные погибших людей. У них было две собаки, одна скончалась на месте, вторую с места событий забрал один из иностранных журналистов.

Однако, как оказалось позже, ветеринары не смогли спасти щенку жизнь, даже ампутировав ногу.

"К сожалению, мой добрый друг полетел к ним, — написал Сергей Перебийнис в соцсетях. — Была надежда, что хоть кто-то останется. Но ушли все".

История семьи Перебийнис стала достоянием общественности по всему миру. О ней написал ряд американских, японских, британских и других зарубежных изданий. Можно не сомневаться, что о жестокости путинской армии мир уже знает.

Оставшийся же один Сергей Перебийнис обещает сделать все, чтобы увидеть виновников гибели своей супруги и детей на скамье подсудимых.

"Телеграф" уже писал, что у российских военных совсем не осталось человечности. Иначе объяснить ракетный налет на детскую больницу и роддом в Мариуполе невозможно. Вскоре в сети появились и видео бомбардировки города, который уже несколько суток живет в осаде оккупантов.