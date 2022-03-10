Кто хочет жить: Ким предложил "зеленый коридор" для российских военных

Глава Николаевской ОГА сделал заманчивое предложение оккупантам

Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, который сейчас находится в центре внимание СМИ, обратился к российским оккупантам. Политик заявил, что готовит для них инструкции для того, если они хотят жить.

По словам Кима, сейчас они стоят на границе Николаевской и Херсонской областей. "Они нападать не хотят. Они считают, что их обманули, но и назад вернуться не могут, так как с той стороны их будут расстреливать за преступления", — говорит политик.

Губернатор области предлагает организовать "зеленый коридор" для русских, но только тем, кто не стрелял в мирное население. Это не касается артиллеристов и ракетчиков. "У вас, ребята, вариантов нет. Вам либо бежать, либо в землю", — объясняет Виталий Ким.

А вот та самая инструкция для оккупантов — как из рф, так и Беларуси.

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Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как Виталий Ким захватил российский броневик и обещал с его же помощью уничтожать оккупантов.