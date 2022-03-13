Авиаудар по Николаеву: стало известно число погибших мирных жителей (фото)

Рашисты нанесли очередные авиаудары по городу.

В результате вражеских обстрелов по Николаеву 13 марта погибли 9 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Мр*зи!!!!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки му**ками. Николаев", — написал он.

Как сообщают в полиции, вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушения потерпели здание одного из цехов завода. Возник пожар.

В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам. Количество пострадавших устанавливается. Также известно, что люди погибли на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье.

Последствия вражеских бомбардировок

Оккупанты разбомбили государственное предприятия

Россияне атаковали центр Николаева

Погибло 9 человек

Много раненных

Люди погибли на проспекте Героев Украины и в районе остановки Ателье

Напомним, Николаевская область подвергается вражеским обстрелам уже несколько дней.

Кроме южных областей, российские войска также обстреливают и западные. 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона погибли девять человек, еще 57 получили разнообразные ранения.

Кроме того, утром 13 марта рашисты атаковали и Черниговщину — из-за авиаудара была разрушена девятиэтажка, в которой оставались люди.