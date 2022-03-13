Укр

Авиаудар по Николаеву: стало известно число погибших мирных жителей (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Последствия обстрелов в Николаеве Новость обновлена 13 марта 2022, 12:21
Последствия обстрелов в Николаеве

Рашисты нанесли очередные авиаудары по городу.

В результате вражеских обстрелов по Николаеву 13 марта погибли 9 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Мр*зи!!!!!! 9 человек погибло в результате бомбардировки му**ками. Николаев", — написал он.

Как сообщают в полиции, вражеский военный самолет нанес авиаудар в областном центре, в результате чего разрушения потерпели здание одного из цехов завода. Возник пожар.

В Баштанке авиаобстрел совершен по жилым домам. Количество пострадавших устанавливается. Также известно, что люди погибли на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье.

Последствия вражеских бомбардировок
Последствия вражеских бомбардировок
Оккупанты разбомбили государственное предприятия
Оккупанты разбомбили государственное предприятия
Россияне атаковали центр Николаева
Россияне атаковали центр Николаева
Погибло 9 человек
Погибло 9 человек
Много раненных
Много раненных
Люди погибли на проспекте Героев Украины и в районе остановки Ателье
Люди погибли на проспекте Героев Украины и в районе остановки Ателье

Напомним, Николаевская область подвергается вражеским обстрелам уже несколько дней.

Кроме южных областей, российские войска также обстреливают и западные. 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона погибли девять человек, еще 57 получили разнообразные ранения.

Кроме того, утром 13 марта рашисты атаковали и Черниговщину — из-за авиаудара была разрушена девятиэтажка, в которой оставались люди.

Теги:
#Николаев #Россия #Виталий Ким
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