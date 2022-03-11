Николаев под обстрелами: Ким выступил с важным призывом к горожанам

Жителей города призывают не снимать передвижение техники украинских военных.

Российские оккупанты более двух недель пытаются прорвать оборону крупных украинских городов. Не стал исключением и Николаев, где 11 марта рашисты начали обстреливать город с северо-восточной стороны.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в собственном Telegram-канале.

По его словам, около 20:00 оккупанты начали обстреливать северо-восточную часть города. Кроме того, идут активные боевые действия под Гурьевкой, где украинская армия пытается отбить рашистов как можно дальше.

"Часть из них бежит, часть пытается скрыться. Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке", — заявил Виталий Ким.

По предварительным данным, во время обстрелов Николаева российскими оккупационными войсками 11 марта один человек получил осколочные ранения, два снаряда попали в жилые дома, еще один попал в котельную, в одном из кафе в городе возник пожар, также сообщают о возгорании автомобиля.

Напомним, что несколько атак российские оккупанты в течение суток совершили на Харьков и его окрестности. Один из снарядов около 4 утра 11 марта попал в опытную ядерную установку "Источник нейтронов" в научном центре. Днем рашисты произвели обстрел находящегося в Осколе психоневрологического диспансера. А примерно в 23:00 после обстрела Харьковского физико-технического института загорелось общежитие.