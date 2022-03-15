Кадыровцы бросили боевую технику во время бегства из Бучи: видео

Добытые трофеи будут использовать наши военные против оккупантов.

На двадцатый день противостояния российской вооруженной агрессии защитники Украины выгнали из Бучи в Киевской области кадыровцев. Во время бегства оккупанты бросили свою технику прямо во дворах местных жителей.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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Судя по опубликованным кадрам, оккупанты после себя оставили множество военной техники. На видео можно заметить такие трофеи, как боевые машины десанта, спаренные зенитные установки на базе БМП, БТР-МДМ "Черепашка" и другую легкую бронетехнику.

Теперь российская военная техника будет работать во благо украинской армии и уничтожать врагов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит в оккупированной оккупантами Буче на 20-й день войны в Украине. Блогер и политолог Кирилл Сазонов также рассказал, как украинцам удается уехать из-под обстрелов.

Также мы рассказывали, что в Буче во время эвакуации погибли мирные жители, среди которых были дети. Оккупанты просто открывали огонь на поражение. А в первые дни войны на Сумщине они вообще ударили из танка по автомобилю с молодой семьей. Погибшему ребенку не было двух лет.