Украинские защитники уничтожили еще одну колонну российской техники: эффектные фото
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Российские нацисты не досчитались еще нескольких важных единиц в техническом наполнении своей армии
Украинские военнослужащие, уже месяц держащие оборону родного государства, не устают уничтожать вражеские танки, броневики и другие автомобили. Многие техники ликвидируются в северных регионах Украины, где сейчас российских оккупантов больше всего в других областях.
Прекрасными снимками с поля боя наших защитников с трофеями поделились в Генеральном штабе ВСУ 24 марта.
Почему России не выиграть войну против Украины?
Из соображений безопасности конкретную область, где было произведено захват и частичное уничтожение колонны техники, военные не называют. Однако смотреть на изуродованные машины российской армии менее приятно не становится.
В комментариях уже отметили, что некоторые из захваченных украинцами боевых машин имеют первоначально инженерное назначение.
Также некоторые разглядели и установку для разминирования. Таким образом можно заключить, что русские нацисты надеялись получить техническое подкрепление, которое бы их сопровождало и осуществляло для них огневую поддержку. Впрочем, не сложилось.
Те автомобили, которые уцелели в бою, скоро будут улучшены украинскими специалистами и начнут выполнять боевые задания уже в пользу ВСУ.
Напомним, ранее "Телеграф" демонстрировал, как работает украинский военный комплекс "Стугна", который может быстро справиться с любым российским танком.
Также мы писали о еще одной уничтоженной огнем защитниках колонне вражеской техники, в которой были и грузовики, и легковые автомобили.