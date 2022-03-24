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Украинские защитники уничтожили еще одну колонну российской техники: эффектные фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Некоторые из боевых машин воины оставили в качестве трофеев Новость обновлена 24 марта 2022, 12:13
Некоторые из боевых машин воины оставили в качестве трофеев

Российские нацисты не досчитались еще нескольких важных единиц в техническом наполнении своей армии

Украинские военнослужащие, уже месяц держащие оборону родного государства, не устают уничтожать вражеские танки, броневики и другие автомобили. Многие техники ликвидируются в северных регионах Украины, где сейчас российских оккупантов больше всего в других областях.

Прекрасными снимками с поля боя наших защитников с трофеями поделились в Генеральном штабе ВСУ 24 марта.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Из соображений безопасности конкретную область, где было произведено захват и частичное уничтожение колонны техники, военные не называют. Однако смотреть на изуродованные машины российской армии менее приятно не становится.

В комментариях уже отметили, что некоторые из захваченных украинцами боевых машин имеют первоначально инженерное назначение.

Также некоторые разглядели и установку для разминирования. Таким образом можно заключить, что русские нацисты надеялись получить техническое подкрепление, которое бы их сопровождало и осуществляло для них огневую поддержку. Впрочем, не сложилось.

Те автомобили, которые уцелели в бою, скоро будут улучшены украинскими специалистами и начнут выполнять боевые задания уже в пользу ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" демонстрировал, как работает украинский военный комплекс "Стугна", который может быстро справиться с любым российским танком.

Также мы писали о еще одной уничтоженной огнем защитниках колонне вражеской техники, в которой были и грузовики, и легковые автомобили.

Теги:
#Украина #Россия #Военная техника #Потери #Оккупанты #ВСУ
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