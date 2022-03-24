Враг продвинулся на Донбассе: глава Луганской области оценил угрозу

Местные власти уверены — подкрепление прибудет в ближайшее время

По состоянию на четверг, 24 марта, российским оккупационным войскам удалось взять под контроль часть некоторых населенных пунктов Луганщины. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, захватчики сумели закрепиться в Рубежном, откуда совсем недавно эвакуировали людей, а также немного зайти в Попасную.

Об этом он рассказал в прямом эфире телемарафона UAРазом 24 марта.

Чиновник подчеркнул — ни один из этих городов захвачен россиянами полностью, украинские военнослужащие продолжают оборону по всем направлениям.

"Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов", — уверено заявляет Гайдай.

Также он уверен, что вскоре российские оккупанты будут разбиты возле столицы, после чего военнослужащие на Донбассе смогут получить значительное подкрепление, позволяющее полноценные контратаки.

Напомним, что о вероятных улучшениях ситуации возле Киева сообщили даже в Пентагоне. По предварительным оценкам, врага удалось отбросить в восточном направлении на более 25 километров.

При этом за месяц войны россияне потеряли почти 16 тысяч человек личного состава и 530 танков.