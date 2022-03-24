Десятки тысяч пенсий россиян: Виталий Ким оценил стоимость сбитой вражеской ракеты

Это же сколько своих людей можно было бы прокормить вместо того, чтобы пытаться на те деньги убивать украинцев

Россия пускает на украинские города и стратегические объекты такие ракеты, что стоимости каждой из них хватило бы на содержание десятка тысяч пенсионеров.

Об этом высказался глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает "Телеграф".

Напомним, что за прошлые сутки, 23 марта, в небе над Украиной сбили 11 воздушных целей рф, — семь самолетов, беспилотник, вертолет и две крылатые ракеты.

Одну из ракет сбили над Николаевской областью.

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24 марта Ким опубликовал фото обломков ракеты, объяснив, что средняя стоимость ракеты X-555 составляет порядка $7,5 миллионов (220 млн грн) без учета расходов на пуск, в то время как средний пенсионер в россии на 24 марта получает $92-184 (~2,5-5 тысяч гривен).

Таким образом, стоимости такой ракеты хватило бы, чтобы выплатить пенсии в россии по меньшей мере 40 тысячам человек.

Как сообщал "Телеграф", за месяц военных действий против Украины россия потеряла уже порядка 16 тысяч человек, более 500 танков и тысячи других единиц военной техники.