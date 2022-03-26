Оккупанты пытаются обмануть ВСУ надувными макетами техники

Захватчики придумывают все новые и новые уловки.

На 31-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты пытаются обмануть украинских защитников в Таврическом оперативном районе.

Об этом в субботу, 26 марта, "Телеграфу" сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По информации источника, российские войска с Южного военного округа осуществляли меры по поддержанию благоприятного оперативного режима, проводилось пополнение боеприпасов и топлива. Кроме того, были обнаружены подразделения врага, вооруженные реактивными системами залпового огня "Смерч" на Запорожском направлении, а также в районе Чаплинки, где зафиксировали передвижения пусковых установок ОТРК "Искандер".

Читайте также: Категория Запорожье В Мелитополе оккупанты охотятся на "фашистов": кто имеется в виду Захватчикам не нравится работа независимых журналистов и не только

Также для введения украинских войск в заблуждение в районе аэродрома Мелитополь оккупанты развернули надувные макеты установок ЗРК С-400 та РЛК 92Н6.

Ранее сообщалось, что 26 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. Кроме того, в субботу президент США Джо Байден в Польше назвал кровавого диктатора владимира путина "мясником". Также в Мелитополе было зафиксировано передвижение военной техники из непризнанной Южной Осетии.