Байден нашел новое жесткое слово для путина

Лидер свободного мира вновь нашел крепкое словцо для кровавого диктатора.

В субботу, 26 марта, на 31-й день полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден назвал путина "мясником".

Соответствующий комментарий Байден оставил после встречи с украинскими беженцами в Польше.

Байден прилетел в Польшу для встречи с президентом этой страны Анджеем Дудой. Кроме того, президент США 26 марта провел переговоры с украинскими политиками, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. После этого 46-й президент США встретился с украинскими беженцами. На вопрос одного из корреспондентов о президенте рф владимире путина Байден без промедления назвал путина "мясником".

"Он (путин) мясник. Вот, что я думаю", — заявил Байден.

Напомним, в пятницу, 25 марта, Байден сделал заявление перед американскими солдатами, намекнув, что те вскоре могут оказаться в Украине.

Ранее Байден назвал владимира путина кровавым диктатором и чистым головорезом. В середине марта президент США лично объявил о новом санкционном ударе по рф.