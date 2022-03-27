Укр

Россияне набирают в "полицаи" жителей оккупированных городов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Захватчики пытаются запугать мирных людей Новость обновлена 27 марта 2022, 14:27
Захватчики пытаются запугать мирных людей

Попытки навязать "русский мир" украинцам со стороны вражеской армии не прекращаются

Российские военнослужащие, которые уже 32-й день подряд терроризируют Украину, по-прежнему являются большой угрозой для гражданского населения. В первую очередь, в населенных пунктах, которые временно находятся под оккупацией и ограничены в связи с "большим миром".

Об этом "Телеграфу" подробно сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Известно, что россияне не гнушаются издеваться над мирными жителями после того, как берут населенный пункт "под контроль". Людей берут в заложники, отбирают у них еду и питье, избивают, а женщин даже насилуют. Также захватчики целенаправленно бомбят жилые города и целые массивы. В число наиболее пострадавших от подобных "развлечений" оккупантов населенных пунктов входят Севередонецк, Коростень, Рубежное и Харьков.

В некоторых городах повреждены продуктовые склады и газопровод.

Также в Минобороны предупреждают, что россияне по-прежнему копируют действия немецких нацистов Второй мировой войны. Так, во временно оккупированных городах и селах военные пытаются установить своего рода диктатуру, административно-полицейский режим. К примеру, в Геническе Херсонской области качестве же "полицаев" предлагают выступать местным жителям — их выбирают из тех, кто наиболее лоялен к "русскому миру". Также обращают внимание на пророссийских политиков и местных правоохранителей.

Следует отметить, что помимо этого частой практикой стало похищение представителей местной власти, а также украинских активистов-патриотов. Жителей таких территорий просят быть максимально осторожными и по возможности ограничивать свое передвижение по населенному пункту.

Впрочем, этим оккупанты не ограничиваются. В воскресенье, 27 марта, главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник и вовсе предложил провести референдум насчет присоединения региона к россии. Интересным является то, что хоть среди российских сенаторов и нашлись "поддерживающие", в Госдуме на такое развитие событий отреагировали весьма прохладно.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Оккупанты
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