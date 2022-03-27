У путина ответили насчет вхождения "ДНР-ЛНР" в состав россии

Глава боевиков "ЛНР" заявил о референдуме о вхождении в состав россии.

В россии заявили, что "ДНР-ЛНР" вправе принять решение о вхождении в состав рф, если оно не противоречит их конституциям.

Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас, передают российские Телеграм-каналы

"Луганская и Донецкая Народные Республики" вправе принять решение о вхождении в состав россии, если оно не противоречит их конституциям", — заявил сенатор.

В свою очередь председатель комитета госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "для проведения референдума о вхождении "ЛНР" в состав рф сейчас неподходящее время".

Отметим, что ранее главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории "ЛНР" может пройти референдум о вхождении в состав россии.

По состоянию на четверг, 24 марта, российским оккупационным войскам удалось взять под контроль часть некоторых населенных пунктов Луганщины.

Как сообщал "Телеграф", в ГУР Минобороны считают, что путин может попытаться навязать Украине линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами и внедрить "корейский" сценарий.