У путина ответили насчет вхождения "ДНР-ЛНР" в состав россии
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Глава боевиков "ЛНР" заявил о референдуме о вхождении в состав россии.
В россии заявили, что "ДНР-ЛНР" вправе принять решение о вхождении в состав рф, если оно не противоречит их конституциям.
Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас, передают российские Телеграм-каналы
"Луганская и Донецкая Народные Республики" вправе принять решение о вхождении в состав россии, если оно не противоречит их конституциям", — заявил сенатор.
В свою очередь председатель комитета госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "для проведения референдума о вхождении "ЛНР" в состав рф сейчас неподходящее время".
Отметим, что ранее главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории "ЛНР" может пройти референдум о вхождении в состав россии.
По состоянию на четверг, 24 марта, российским оккупационным войскам удалось взять под контроль часть некоторых населенных пунктов Луганщины.
Как сообщал "Телеграф", в ГУР Минобороны считают, что путин может попытаться навязать Украине линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами и внедрить "корейский" сценарий.
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