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На Харьковщине разыскали беглого российского летчика, самолет которого сбили под Изюмом (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Остатки российского самолета и задержанный пилот Новость обновлена 03 апреля 2022, 17:36
Остатки российского самолета и задержанный пилот

Летчику удалось катапультироваться и сбежать, но "воля" продолжалась недолго.

В воскресенье, 3 апреля, украинские военные в Харьковской области сбили очередной российский истребитель стоимостью 50 миллионов долларов. А через некоторое время удалось задержать и взять в плен и летчика.

Радостной новостью поделился советник главы МВД Украины Антон Геращенко в собственном Telegram-канале.

По его словам, вражеское воздушное судно было сбито благодаря системе противовоздушной обороны. А беглого летчика, которому удалось катапультироваться и сбежать, украинские военные разыскали и задержали. Им оказался пилот из российского Таганрога

"Пилот сбитого под Изюмом самолета задержан! "Таганрогский летчик"", — сообщил Антон Геращенко.

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Пилот ликвидированного близ Изюма российского самолета
Пилот ликвидированного близ Изюма российского самолета

Напомним, что по состоянию на 3 апреля потери врага составили уже около 18 тысяч солдат. Точность подсчета пока невозможна, ведь на многих линиях фронта продолжаются активные боевые действия. Что касается техники, то за 39 дней вражеская армия потеряла 644 танка, 1830 боевых бронированных машин, 143 самолета, 134 вертолета и тысячи единиц другой техники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Харьковом ликвидировали российского командира бригады, наиболее понесшей потери в войне.

Теги:
#Украина #Россия #Самолет #Война #Изюм #Летчик #Оккупанты
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