Глава города считает его изучение излишним

В Житомире новый учебный год может начаться без классов по изучению русского языка. Такую идею предложил городской голова Сергей Сухомлин.

Он отметил, что этот вопрос будет еще обсуждаться с Департаментом образования. "Этот язык где-то лет 20-30 нашим детям не пригодится", — сказал Сухомлин.

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Также он отметил, что после войны будет обсуждаться вопрос памятников российским деятелям, к примеру, поэту Александру Пушкину и связанных с россией названий объектов в городе. Для обсуждения нужно будет подождать возвращения выехавших житомирян из эвакуации.

Отметим, что советник главы МВД Антон Геращенко связал такое желание с падением популярности русского языка после вторжения россии в Украину.

В комментариях к видео с Сухомлином большая часть согласилась, предложив заменить часы на изучение русского другими языками.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине после вторжения россии многие русскоговорящие граждане приняли решение сменить язык общения. Отметим, что более половины тех, кто владеет и русским, и украинским переходят исключительно на государственный язык, а поддержка украинского как единственного государственного языка растет.

Идея деруссифицировать Украину крепнет — ранее в нескольких городах уже повалили памятники Пушкину. В частности, это произошло в Мукачево и в Тернополе — горголова отметил, что преступления россиян перечеркнули культурное наследие.