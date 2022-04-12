Україна позбавляється російської мови: що вигадали в Житомирі

Глава міста вважає її вивчення зайвим

У Житомирі новий навчальний рік може розпочатися без класів із вивчення російської мови. Таку ідею запропонував міський голова Сергій Сухомлін.

Він зазначив, що це питання ще обговорюватиметься з Департаментом освіти. "Ця мова десь 20-30 років нашим дітям не знадобиться ", — сказав Сухомлін.

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Також він зазначив, що після війни обговорюватиметься питання пам’ятників російським діячам, наприклад, поетові Олександру Пушкіну та пов’язаних із росією назв об’єктів у місті. Для обговорення потрібно буде почекати повернення житомирян, що виїхали, з евакуації.

Зазначимо, що радник голови МВС Антон Геращенко пов’язав таке бажання із падінням популярності російської мови після вторгнення росії в Україну.

У коментарях до відео з Сухомлином більша частина погодилася, запропонувавши замінити години на вивчення російської іншими мовами.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні після вторгнення росії багато російськомовних громадян прийняли рішення змінити мову спілкування. Зазначимо, що більше половини тих, хто володіє і російською, і українською переходять на спілкування виключно державною мовою, а підтримка української як єдиної державної мови зростає.

Ідея дерусифікувати Україну міцніє — раніше у кількох містах уже повалили пам’ятники Пушкіну. Зокрема, це сталося в Мукачеві та Тернополі — міськголова зазначив, що злочини росіян перекреслили культурну спадщину.