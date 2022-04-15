Оккупанты напакостили в Энергодаре: фото от местных жителей

Вражеские войска не нашли чем себя занять и перекрасили въездной знак

Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, покрасили в триколор въездной знак города.

Эксклюзивным кадром с Телеграфом поделился местный житель.

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Въездной знак в город еще недавно был окрашен в сине-желтые цвета украинского флага. Его украшал один из символов города — солнце с лучами, символизирующими тепло и энергию (которые дают Запорожская ТЭС и АЭС).

Постамент Энергодара до прихода российских войск

Российские оккупанты после прихода в город решили перекрасить въездной знак в российский триколор. Вероятно, российские захватчики, таким образом, хотят распространить среди населения мнение о том, что они планируют здесь задержаться.

А вот как выглядит постамент Энергодара после того, как россияне его покрасили.

Напомним, что, несмотря на оккупацию города российскими захватчиками, местные жители продолжают сопротивляться. В конце марта энергодарцы сняли российский флаг со флагштока на площади и на том же месте сожгли его.

Также сообщалось, что в оккупированном Энергодаре продолжаются попытки коллаборантов во главе с депутатом горсовета от партии ОПЗЖ Андреем Шевчиком установить свою власть. При этом законные власти города на сотрудничество с оккупантами не пошли. Еще 24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны оккупантов.