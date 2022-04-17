"Укрпочта" возобновляет работу в одной из освобожденных областей

"Укрпочта" возвращается к работе по всей территории Черниговской области.

В воскресенье, 17 апреля, на 53-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что "Укрпочта" возобновляет свою работу в Черниговской области.

Об этом сообщила директор Черниговской дирекции "Укрпочты" Елена Дорошенко, передает telegram-канал "Суспільне Чернігів".

Сообщается, что с понедельника, 18 апреля, "Укрпочта" возобновляет работу по отправке и выдаче почтовых отправлений по всей Черниговской области. Отмечается, что в некоторых отделениях могут быть перебои с Интернетом. В Чернигове работают 10 отделений: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

"Делаем все, чтобы до конца апреля в областном центре полноценно заработали все остальные отделения", — заявила Дорошенко.

В "Укрпочте" напомнили, что график работы компании с начала войны изменен. Поэтому там просят проверять актуальные часы работы ближайшего к вам отделения на сайте.

Карта работы "Укрпочты" за 17 апреля.

Ранее сообщалось, что оккупанты зверски убили работников "Укрпочты" на Запорожье. "Укрпочта" за первый месяц войны потеряла более 500 млн грн доходов.