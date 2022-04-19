После войны могут быть пересмотрены границы областей: "слуга народа" назвал пример
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Точкой "преткновения" станет, как минимум, Славутич
В Украине после победы в войне над россией планируют пересмотреть границы отдельных регионов. Среди прочего Славутич, который сейчас под документам относится к Киевской области, может официально "переехать" в состав Черниговской.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин, информирует "РБК-Украина".
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Безгин является главой подкомитета Верховной Рады, который рассматривает вопросы административно-территориального устройства страны. По его словам, война продемонстрировала не совершенность нынешнего "раздела" государства.
Ярким примером оказался Славутич, который географически расположен на территории Черниговщины, но фактически по документам относится к Киевской области. Война показала, что это — не лучшее решение.
"Громаду Славутича, по сути, сразу отрезали российские войска. Хорошо, что там были запасы воды, муки и другого продовольствия, и громада смогла продержаться, — говорит Виталий Безгин, тут же добавляя: — Славутич в перспективе надо будет отводить к Черниговской области во избежание таких рисков в будущем".
Среди прочего депутат подчеркнул, что между областями будет искаться "консенсус", чтобы изменения не привели к новым проблемам.
Напомним, что жители Славутича всячески противились российским военнослужащим, когда те зашли в город. Это настолько не понравилось оккупантам, что они даже похитили мэра города, однако вскоре отпустили, дабы тот озвучил их требования к местному населению.
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