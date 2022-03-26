Оккупанты отпустили мэра города Славутича: он озвучил условия россиян

Глава города отметил, что был на переговорах.

Мэра города Славутич Юрия Фомичева, которого утром 26 марта похитили российские оккупанты, освободили из плена. Городской глава сразу выступил перед жителями города, подтвердив тот факт, что он был в плену.

Об этом сообщает телеграм-канал "Реальный Киев | Украина Война".

Хотите знать актуальные новости о войне? Подписывайтесь на наш Telegram!

Фомичев отметил, что очень гордится за жителей города, которые не побоялись выйти на митинг против оккупации. Также в своей речи он рассказал, что пока был в плену, российские захватчики выдвинули ему свои условия для "мирной" жизни в городе.

Мэра уверили, что если в городе не будет военных, то россияне дадут спокойно жить мирным жителям, и даже будет возобновлена возможность выезда за город. Также ему сообщили, что будет привезена гуманитарная помощь от рф. При этом Славутич останется под украинским флагом и украинским законодательством. Более того, продолжатся переговоры о возможности дальнейшей ротации персонала ЧАЭС.

Также Фомичева "попросили" сдать сделать автоматическое оружие с населения. 26 марта оккупанты будут ездить по городу, и искать в полицейских участках и военкоматах оружие. А после обеда должны уехать, однако за городом оставят один блокпост.

Где находится Славутич: карта

Славутич – город областного подчинения Киевской области. Расположен на территории Черниговской области, неподалёку от белорусской границы. Считается самым молодым городом Украины.

Как сообщал "Телеграф", жителей Славутича накануне предупреждали не выходить на улицы города из-за риска для жизни. На Киевщине продолжаются активные бои. Как показывают карты боевых действий, украинским военным удалось освободить часть населенных пунктов области, но Славутич территориально находится в опасной зоне.