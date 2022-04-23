Дети записали обращение из подвалов под Мариуполем: "Хочется домой и Солнце увидеть"

Маленькие мариупольцы поддерживают друг друга, но очень устали от войны

В подвалах "Азовстали" в последней точке сопротивления Мариуполя находится больше тысячи людей, в основном женщин и детей, — все они уже много недель не видели солнечного света и очень хотят вернуться домой.

Об этом они сами рассказали на видео, которое ночью 23 апреля опубликовал полк "Азов".

Детям не дают ни шанса выбраться из убежища. Спустя столько времени они сдружились и поддерживают друг друга, — но все равно очень хотят выбраться.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

"Хочется домой, хочется Солнце увидеть", — рассказала защитникам одна из девочек.

"Хотим вернуться домой, хотим вернуться живыми, увидеть своих родных, скучаем очень сильно", — добавили мальчики.

Что происходит в Мариуполе?

Как видно на картах боевых действий, город стратегически важен для россии, ввиду чего атаки на него начались в первые же дни вторжения в Украину, и счет жертв агрессии рф там давно пошел на десятки тысяч человек.

Мариуполь довольно быстро оцепили, и из-за особенностей местности в регионе Украина не могла выслать подкрепление, вследствие чего сейчас под контролем украинцев остались только сооружения "Азовстали", — благодаря системе подземных сооружений, украинские защитники смогли там укрепиться и спрятать от обстрелов более тысячи мирных жителей.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились спутниковые снимки братских могил под Мариуполем.