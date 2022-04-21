Зеленский сделал резонансное заявление о деблокаде Мариуполя
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Зеленский не исключает военного пути деоккупации города.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что деблокада полуразрушенного Мариуполя может состояться военным путем. Однако для этого понадобится гораздо больше сил.
Такое заявление в четверг, 21 апреля, прозвучало на брифинге президента Украины с премьер-министрами Испании и Дании.
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"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", — заявил президент Украины.
Не исключает Зеленский и другой путь решения вопроса с Мариуполем — речь о дипломатическом и гуманитарном, который можно осуществить быстро. По словам президента, Украина предложила россии много вариантов обмена, как минимум, раненых, через посредников. Однако российская сторона отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле "раненых на раненых".
Напомним, что Украина предложила провести в Мариуполе переговоры по эвакуации украинских военнослужащих и мирных жителей. О готовности в любое время прибыть в заблокированный город заявили Михаил Подоляк и Давид Арахамия. Однако Кремль на это предложение не отреагировал.
Тем временем кровавый диктатор владимир путин заявил, что штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся наши защитники и мирные жители, "нецелесообразно". При этом он приказал заблокировать промышленную зону города, чтобы туда никто не мог добраться.
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