Зеленский сделал резонансное заявление о деблокаде Мариуполя

Зеленский не исключает военного пути деоккупации города.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что деблокада полуразрушенного Мариуполя может состояться военным путем. Однако для этого понадобится гораздо больше сил.

Такое заявление в четверг, 21 апреля, прозвучало на брифинге президента Украины с премьер-министрами Испании и Дании.

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"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", — заявил президент Украины.

Не исключает Зеленский и другой путь решения вопроса с Мариуполем — речь о дипломатическом и гуманитарном, который можно осуществить быстро. По словам президента, Украина предложила россии много вариантов обмена, как минимум, раненых, через посредников. Однако российская сторона отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле "раненых на раненых".

Напомним, что Украина предложила провести в Мариуполе переговоры по эвакуации украинских военнослужащих и мирных жителей. О готовности в любое время прибыть в заблокированный город заявили Михаил Подоляк и Давид Арахамия. Однако Кремль на это предложение не отреагировал.

Тем временем кровавый диктатор владимир путин заявил, что штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся наши защитники и мирные жители, "нецелесообразно". При этом он приказал заблокировать промышленную зону города, чтобы туда никто не мог добраться.