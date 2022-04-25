Укр

Россияне удивили заявлением о гумкоридоре из "Азовстали" (обновлено)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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"Азовсталь" со спутника Новость обновлена 25 апреля 2022, 14:39
"Азовсталь" со спутника

Обстрелы со стороны оккупантов якобы прекратятся

Российские военные заявили в понедельник, 25 апреля, что прекратят огонь и дадут спасти мирных жителей, которые прячутся от обстрелов в катакомбах под "Азовсталью" в Мариуполе.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны рф.

Согласно сообщению, с 14:00 25 апреля российские военные и боевики "днр" якобы прекратят стрелять, отойдут и помогут вывести рабочий персонал, женщин и детей в любом направлении, в каком они захотят.

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Готовность к выходу украинцы должны показать, подняв белые флаги. Соответствующая информация будет передаваться по радиоканалам каждые полчаса. Также данные об эвакуации якобы передали вице-премьеру Ирине Верещук, но от нее комментариев об этом пока не было.

Интересно, что россияне в лучших традициях кремлевской пропаганды также заявили, что этот гуманитарный коридор якобы действует уже 36-е сутки, и якобы сами украинцы мешают вывести людей.

Как известно, именно россия уже который день обстреливает "Азовсталь" ракетами и бомбами, и неоднократно срывала эвакуацию граждан.

UPD: появился комментарий Ирины Верещук об эвакуации из Мариуполя. Она напомнила, что россияне уже много раз срывали коридоры, и новые нельзя открыть в одностороннем порядке.

"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из Азовстали на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", — подчеркнула она.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинская разведка узнала о планах россии "выкурить" защитников из "Азовстали" химическим оружием.

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#Азовсталь #Мариуполь
"Азовсталь" со спутника
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Россияне удивили заявлением о гумкоридоре из "Азовстали" (обновлено)
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Россияне удивили заявлением о гумкоридоре из "Азовстали" (обновлено)
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