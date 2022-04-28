россия пошла на новое преступление на Донбассе: у США есть доказательства

На востоке Украины идут ожесточенные бои между оккупантами и защитниками Украины

россия продолжает увеличивать список своих преступлений в войне против Украины. К расстрелам и изнасилованиями мирных жителей пригородов Киева и других оккупированных территорий добавились казни украинских военных. В США заявили, что у них есть достоверные доказательства того, что украинцев казнили, когда они пытались сдаться.

"The Hill" сообщает, что об этом заявила посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН.

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Она отметила, что есть достоверная информация о действующей в Донецкой области военной части рф, которая вместо пленения украинцев, хотевших сдаться, казнила их. Посол также заявила, что если это правда, то это нарушение основного принципа права войны — запрета на казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранены или не дееспособны.

Все это происходит на фоне того, что Донетчина стала одним из эпицентров боевых действий в последние дни масштабного вторжения россии. "Горячее" всего, по данным Генштаба, на Слобожанском и Донецком направлениях.

Согласно картам боевых действий, которые публиковал "Телеграф", российско-оккупационные войска хотят окружить силы обороны Украины в регионе.