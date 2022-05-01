Николаев с самого утра переполошили мощные взрывы: первые детали и видео

Утро в Николаеве началось не с кофе

Утром в воскресенье, 1 мая, жителей Николаева и области переполошили серьезные взрывы, — об этом сразу более тысячи человек сообщили в социальных сетях.

После взрыва в области увидели большой розовый гриб дыма.

Стоит заметить, что сообщения о взрывах начали поступать в 09:10, — сразу около 1,5 тысяч местных жителей написали, что слышат взрывы в самом Николаеве или области.

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Воздушной тревоги не было ни "до", ни "после", однако над местом взрыва поднялся большой гриб розового дыма.

Место ЧП по понятным причинам пока не называется.

Фото с места событий опубликовал и руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким с подписью: "Оккупанты против украинских удобрений".

По его словам, за полчаса после взрыва туча стала белой, сейчас эксперты проверяют состав воздуха.

Взрыв Николаев сегодня

UPD: по итогам проверки эксперты установили, что воздух в Николаеве и области не опасен.

Стоит заметить, что из-за оккупантов в южных областях случаются перебои со связью, из-за чего сирены не всегда успевают включать вовремя, — так, вчера в аэропорт Одессы был прилет ракеты без воздушной тревоги.

Как видно по картам боевых действий, россияне уже много недель пытаются прорваться в сторону Николаева, но им до сих пор эффективно дают отпор. Не имея успеха в продвижении, оккупанты все чаще прибегают к дистанционным обстрелам.

Карта боевых действий Николаев-Херсон 01.05.2022

Как сообщал "Телеграф", на днях ракетным ударом была частично разрушена жилая многоэтажка в Киеве.