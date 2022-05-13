"Все было в крови. Потом увидела, что у дочери нет ног": история семьи, пострадавшей при ракетном обстреле вокзала Краматорска

Женщина и ее дочь потеряли ноги во время ракетной атаки россиянами вокзала и сейчас находятся во львовской детской больнице

Больше месяца прошло с того рокового дня, когда российские оккупанты ударили ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска (Донецкая область), где находились ожидающие эвакуации тысячи мирных украинцев, в результате чего погибли десятки человек, а сотни получили ранения. Среди сильно пострадавших, но выживших — мать и дочь из Нью-Йорка (в 1951-2021гг Новгородское) Донецкой области.

Их историю рассказывает Первое медицинское объединение Львова, где пострадавшие проходят лечение.

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"Сестра-близнец и мама, которые были на перроне, остались ног: девочка — обоих, женщина — одной. И 11-летний Ярослав теперь за ними ухаживает. Даже сам ходит в магазин рядом с больницей", — пишут медики и публикуют фото семьи.

Девочка и ее мама, которые были на перроне жд-вокзала Краматорска, остались ног

Семья из Нью-Йорка Донецкой области. Родной папа детей умер, отчим – пошел воевать. В начале апреля мама Наталья решила увезти детей из-под обстрелов. С чемоданами они приехали на вокзал.

Пока ждали поезд, 11-летняя Яна попросила у мамы чая, который на перроне готовили волонтеры. Ярослав остался стеречь вещи в помещении. Когда мама с сестренкой вышли во двор, раздался взрыв.

"Наталья, которая до сих пор не может простить того похода за чаем, вспоминает: когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочери нет ног. А после того, как не смогла приподняться, поняла, что и сама без одной конечности", — рассказывают медики.

Лишившаяся обеих ночь 11-летняя Яна

Уже несколько недель семья находится в детской больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова (ул. П.Орлика, 4).

Ярослав остался стеречь вещи в помещении и не пострадал от российской ракеты

"Испуганных сюда их доставил эвакуационный поезд. Сейчас детки и мама уже улыбаются, потому что наконец-то в безопасности. С подарками к ним постоянно приходят волонтеры и знаменитости. Еще одна хорошая новость: совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в США", — рассказали медики.

Детки и мама уже улыбаются

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ракетный обстрел ж/д-вокзала Краматорска, назвал это преступления россиян "не имеющим границ злом".

Корреспондент "Телеграфа" побывал на краматорском вокзале и смог запечатлеть мемориал, устроенный людьми на месте трагедии.