Одиозный шоумен Поярков стал "героем парковки" и разгневал сеть

Пользователи сети отметили, что ловят его на нарушении не в первый раз

Одиозного политического блогера и шоумена Сергея Пояркова засекли на грубом нарушении ПДД в селе Ходосовка (Киевская область). Он припарковался на островке безопасности.

На это обратил внимание журналист Василий Крутчак, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее видео.

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Отмечается, что инцидент произошел возле "Мегамаркета" в селе Ходосовка. Шоумен припарковался на островке безопасности прямо на въезде в огромную парковку, которая на кадрах выглядит полупустой.

"Кто хоть раз был возле Мегамаркета в селе Ходосовка, знает, что там максимально большая территория для парковки автомобилей. Хватает всем. Но есть такой, Сергей Поярков, которому мало парко-мест и он паркуется, как быдло, ну чтобы лишний раз все обратили внимание на чем он ездит. И тележку для продуктов после использования нужно отвозить на место, где бы она никому не мешала, а не оставлять на дороге", — написал Василий Крутчак.

Пользователи сети в комментариях к видео добавили, что такую парковку автомобиля Пояркова видят не впервые и напомнили ему еще несколько совершивших им же нарушений. Более того, один из пользователей отметил Facebook-страницу Патрульной полиции и попросил правоохранителей выписать шоумену штраф.

Справка: Polaris Slingshot, на котором ездит Сергей Поярков, сертифицирован как мотоцикл, в связи с чем он не имеет подушек безопасности и требует езды только в защите. Стоимость мотоцикла варьируется в диапазоне $24-40 тыс. Транспортное средство выполнено в агрессивном спортивном стиле, а его размеры соответствуют компактному городскому автомобилю.

Стоит отметить, что Сергей Поярков не в первый раз отмечается нарушением правил дорожного движения. Так, в ноябре 2021 года при его участии произошло ДТП в Киеве, в котором пострадал водитель другого автомобиля. Тогда очевидцы аварии сообщили, что шоумен проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора.

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