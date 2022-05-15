Одіозний шоумен Поярков став "героєм парковки" і розгнівав мережу

Користувачі мережі зазначили, що ловлять його на порушенні не вперше

Одіозного політичного блогера та шоумена Сергія Пояркова засікли на грубому порушенні правил дорожнього руху у селі Ходосівка (Київська область). Він припаркувався на острівці безпеки.

На це звернув увагу журналіст Василь Крутчак, опублікувавши на власній сторінці у Facebook відповідне відео.

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Зазначається, що інцидент трапився біля "Мегамаркету" у селі Ходосівка. Шоумен припаркувався на острівці безпеки прямо на в'їзді до величезного паркувального майданчика, який на кадрах виглядає напівпорожнім.

"Хто хоч раз був біля Мегамаркету в селі Ходосівка, знає, що там максимально велика територія для паркування автомобілів. Вистачає всім. Але є такий, Сергій Поярков, якому мало паркомісць і він паркується, як бидло, ну щоб лишній раз всі звернули увагу на чому він їздить. І візок для продуктів після використання потрібно відвозити в місце, де б він нікому не заважав, а не залишати на дорозі", — написав Василь Крутчак.

Користувачі мережі у коментарях до відео додали, що таке паркування автомобіля Пояркова бачать не вперше і нагадали йому ще кілька порушень, які ті скоїв. Ба більше, один з користувачів позначив Facebook-сторінку Патрульної поліції й попросив правоохоронців виписати шоумену штраф.

Довідка: Polaris Slingshot, на якому їздить Сергій Поярков, сертифікований як мотоцикл, у зв'язку з чим він не має подушок безпеки і вимагає їзди тільки в захисті. Вартість мотоцикла варіюється в діапазоні $24-40 тис. Транспортний засіб виконано в агресивному спортивному стилі, а його розміри відповідають компактному міському автомобілю.

Варто зазначити, що Сергій Поярков не вперше відзначається порушенням правил дорожнього руху. Так, у листопаді 2021 року за його участі сталася ДТП у Києві, у якій постраждав водій іншого авто. Тоді очевидці аварії повідомили, що шоумен проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Рівненщині 3 травня після зіткнення двох пасажирських автомобілів із бензовозом загинули десятки людей. Аварію вже назвали однією із найбільших в Україні за останні десятиліття, адже вона забрала життя як мінімум 27 людей. Більшість із них їхали автобусом сполученням "Харків-Згожелець" (Польща).