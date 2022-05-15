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Одіозний шоумен Поярков став "героєм парковки" і розгнівав мережу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Поярков їздить на триколісному автомобілі Polaris Slingshot Новина оновлена 15 травня 2022, 14:53
Поярков їздить на триколісному автомобілі Polaris Slingshot

Користувачі мережі зазначили, що ловлять його на порушенні не вперше

Одіозного політичного блогера та шоумена Сергія Пояркова засікли на грубому порушенні правил дорожнього руху у селі Ходосівка (Київська область). Він припаркувався на острівці безпеки.

На це звернув увагу журналіст Василь Крутчак, опублікувавши на власній сторінці у Facebook відповідне відео.

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Зазначається, що інцидент трапився біля "Мегамаркету" у селі Ходосівка. Шоумен припаркувався на острівці безпеки прямо на в'їзді до величезного паркувального майданчика, який на кадрах виглядає напівпорожнім.

"Хто хоч раз був біля Мегамаркету в селі Ходосівка, знає, що там максимально велика територія для паркування автомобілів. Вистачає всім. Але є такий, Сергій Поярков, якому мало паркомісць і він паркується, як бидло, ну щоб лишній раз всі звернули увагу на чому він їздить. І візок для продуктів після використання потрібно відвозити в місце, де б він нікому не заважав, а не залишати на дорозі", — написав Василь Крутчак.

Користувачі мережі у коментарях до відео додали, що таке паркування автомобіля Пояркова бачать не вперше і нагадали йому ще кілька порушень, які ті скоїв. Ба більше, один з користувачів позначив Facebook-сторінку Патрульної поліції й попросив правоохоронців виписати шоумену штраф.

Довідка: Polaris Slingshot, на якому їздить Сергій Поярков, сертифікований як мотоцикл, у зв'язку з чим він не має подушок безпеки і вимагає їзди тільки в захисті. Вартість мотоцикла варіюється в діапазоні $24-40 тис. Транспортний засіб виконано в агресивному спортивному стилі, а його розміри відповідають компактному міському автомобілю.

Варто зазначити, що Сергій Поярков не вперше відзначається порушенням правил дорожнього руху. Так, у листопаді 2021 року за його участі сталася ДТП у Києві, у якій постраждав водій іншого авто. Тоді очевидці аварії повідомили, що шоумен проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Рівненщині 3 травня після зіткнення двох пасажирських автомобілів із бензовозом загинули десятки людей. Аварію вже назвали однією із найбільших в Україні за останні десятиліття, адже вона забрала життя як мінімум 27 людей. Більшість із них їхали автобусом сполученням "Харків-Згожелець" (Польща).

Теги:
#Київ #ПДР #Сергій Поярков #Патрульна поліція