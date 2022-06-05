На Донбассе уничтожен один из главарей боевиков ОРДЛО: что известно

В сети фамилии погибшего не называют

В воскресенье, 5 июня, на 102 день войны в Украине стало известно о смерти высокопоставленного "командира" так называемой "ДНР". Эту информацию уже подтвердил один из российских депутатов, назвав только имя погибшего – Роман.

Сообщения о смерти "командира" одно за другим стали появляться в информационных каналах квазиреспублики. При этом ни одно СМИ не сообщило фамилию.

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Тем временем депутат российской Госдумы Дмитрий Саблин в собственном Telegram-канале назвал имя погибшего – Роман, и указал, что он был военнослужащим.

"Трудно терять друга. Не договорили, не закончили задуманное. Не успел передать тебе приветы от друзей и отдать привезенную помощь. Вечная память новопреставленному воину Роману", — отметил российский депутат.

Публикация в Telegram-канале Саблина

Из других сообщений в Telegram-каналах пропагандистов так называемой "ДНР" можно сделать вывод, что тот же Роман был одним из военных командиров и, судя по всему, погиб в бою.

Еще одно российское СМИ сообщило, что погибший мог быть генералом, воевавшим до Украины в Сирии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время боевых действий на Донбассе погиб чеченский боевик, подполковник Заур Димаев. А в Харьковской области под городом Изюм украинские защитники ликвидировали почти всю 35-ю общевойсковую армию российской федерации.