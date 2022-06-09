Оккупанты устроили новое смертельное дтп в Херсоне (видео)

Захватчики убивают мирных граждан на дорогах

В четверг, 9 июня, на 106-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети распространяются кадры смертельного ДТП в Херсоне, виновниками которого стали российские оккупанты.

Подробности аварии сообщила представитель Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба, передает suspilne.media.

По информации источника, "Урал" российских оккупантов нарушил правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с гражданским легковым автомобилем. Пассажир легковушки погиб на месте. Информация о других пострадавших в аварии устанавливается. Скуба отметила, что данные о происшествии были внесены в реестр судебных расследований по факту "Нарушения законов и обычаев войны".

Отметим, это не первая смертельная авария с участием российских захватчиков в Херсоне. В начале июня оккупант на элитном внедорожнике устроил серьезную аварию. Позже в сети появилось видео с места смертельного ДТП.

Напомним, ВСУ шаг за шагом освобождают Украину, в частности на днях украинские защитники оттеснили оккупантов на херсонском направлении. Советник главы ОП Алексей Арестович высмеял российских чиновников, которые собрались проводить "референдум" в оккупированном Херсоне.