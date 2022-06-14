"Буряту с унитазом?" Россияне насмешили идеей памятника оккупанту в Бердянске

Скульптуру планируют установить на Приморской площади города

В оккупированном Бердянске, где на днях прогремел ряд внушительных взрывов, оккупанты хотят установить памятник самим себе. Пока проект громко назвали скульптурой "российскому солдату-вызволителю", что не очень нравится местным жителями.

Как сообщает "Радио Свобода", на Приморской площади уже установили первые части монумента, вернее его основу. Именно этот камень со словами-анонсом будущей установки памятника и открыли торжественно на днях.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Обещанный памятник хотят установить неподалеку центральной набережной Бердянска. Такое место, очевидно, выбрали из-за того, что район является многолюдным и больше местных жителей смогут увидеть российское "творчество".

Сил оккупантов пока хватило только на камень

Тем временем же было торжественно открыто "закладной камень", что, по мнению горожан, является абсолютной ерундой и замыливанием глаз. Большинство из них надеется, что украинские защитники придут и освободят Бердянск намного быстрее, чем весь памятник российскому солдату будет готов и установлен.

Жители Бердянска надеются, что снесут камень сразу же после прихода ВСУ в город

Следует добавить, что Бердянск находится в оккупации почти с самого начала войны — 27 февраля, поэтому многим местным просто приходится мириться с соседством оккупантов. Тем не менее освобождения город все равно ждет.

А судя по реакции людей в сети многие точно знают, как должен выглядеть правильный памятник российскому солдату.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о взрывах в порту оккупированного Бердянска, что, скорее всего, привело к уничтожению одного из крупных морских грузов оккупантов. Вероятно, наполнение груза было военным, что не может не радовать украинскую сторону.

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