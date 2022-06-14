Укр

"Буряту с унитазом?" Россияне насмешили идеей памятника оккупанту в Бердянске

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Для начала торжественно открыли... камень Новость обновлена 14 июня 2022, 10:43
Для начала торжественно открыли... камень

Скульптуру планируют установить на Приморской площади города

В оккупированном Бердянске, где на днях прогремел ряд внушительных взрывов, оккупанты хотят установить памятник самим себе. Пока проект громко назвали скульптурой "российскому солдату-вызволителю", что не очень нравится местным жителями.

Как сообщает "Радио Свобода", на Приморской площади уже установили первые части монумента, вернее его основу. Именно этот камень со словами-анонсом будущей установки памятника и открыли торжественно на днях.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Обещанный памятник хотят установить неподалеку центральной набережной Бердянска. Такое место, очевидно, выбрали из-за того, что район является многолюдным и больше местных жителей смогут увидеть российское "творчество".

Сил оккупантов пока хватило только на камень
Сил оккупантов пока хватило только на камень

Тем временем же было торжественно открыто "закладной камень", что, по мнению горожан, является абсолютной ерундой и замыливанием глаз. Большинство из них надеется, что украинские защитники придут и освободят Бердянск намного быстрее, чем весь памятник российскому солдату будет готов и установлен.

Жители Бердянска надеются, что снесут камень сразу же после прихода ВСУ в город
Жители Бердянска надеются, что снесут камень сразу же после прихода ВСУ в город

Следует добавить, что Бердянск находится в оккупации почти с самого начала войны — 27 февраля, поэтому многим местным просто приходится мириться с соседством оккупантов. Тем не менее освобождения город все равно ждет.

А судя по реакции людей в сети многие точно знают, как должен выглядеть правильный памятник российскому солдату.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о взрывах в порту оккупированного Бердянска, что, скорее всего, привело к уничтожению одного из крупных морских грузов оккупантов. Вероятно, наполнение груза было военным, что не может не радовать украинскую сторону.

Также мы рассказывали о том, как жителям Бердянска приходится выживать в оккупации.

Теги:
#Украина #Россия #Памятник #Запорожская область #Война #Бердянск #Оккупация