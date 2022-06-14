ВСУ подбираются к Херсону - что происходит на южном фронте (карта боев)

Оккупантам приходится перебрасывать технику на Херсон из других направлений

За последние несколько дней украинские защитники смогли ощутимо продвинуться вглубь Херсонщины, оставив за собой еще несколько важных километров освобожденной территории. Несмотря на попытки паспортизации или других ухищрений российской пропаганды, ВСУ обещают — скоро будут в областном центре, ждать вызволения из оккупации осталось не так долго.

По словам советника руководителя Херсонской ОВА Сергея Хланя, сейчас россиянам приходится драться на ранее необорудованных позициях, поэтому они терпят крайние неудобства, что влияет на характер их сопротивления. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона 14 июня.

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На данный момент основные силы сосредоточены между населенными пунктами Таврийское и Томиная Балка. Здесь идут наиболее ожесточенные бои, потому что возле второго села оборудованы позиции армии рф.

Бои в Херсонской области

Хлань говорит, что россияне в основном наносят весьма хаотический огонь, пока украинцы каждый выстрел стараются использовать наиболее точно и сокрушительно. Особенно от таких "подарочков" страдает техника оккупантов.

Также чиновник отметил, что особый "презент" захватчики получили 12 июня, в день россии. Именно тогда им прилетел серьезный удар от ВСУ на Херсонском направлении. Без "хлопков" и "салютов" не обошлось.

Отметим, что уже второй день по сети ходит также видео, записанное одним из украинских защитников, где он подчеркивает — находятся уже совсем рядом с Херсоном. Вероятней, важнейшие битвы на юге Украины начнутся уже в ближайшие недели.

На это намекает и то, что оккупанты после серьезных потерь в технике начали активно перебрасывать танки и броневики с Запорожского направления. Среди прочего колонны были зафиксированы рядом с Мелитополем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Херсоне оккупанты активизировались в плане мародерства. Также действует серьезное нагнетание ситуации в плане пропаганды — некоторые поддавшиеся на уговоры принялись сдавать своих же.

Кроме этого мы писали о том, что регион остается без украинской связи, а россияне пользуются этим в своих целях.