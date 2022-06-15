Еще два иностранных добровольца попали в плен к россиянам

Впервые в плен к россиянам попали американцы

В среду, 15 июня, на 112-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что двое иностранных добровольцев попали в плен к оккупантам.

Речь идет о двух американцах, воевавших за Украину. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, двое бывших военнослужащих США попали в плен к россиянам во время ожесточенного боя под Харьковом на прошлой неделе. 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн явялись добровольцами и служили в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми гражданами США, которые попали в плен к россиянам.

"Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его", — рассказал изданию один из боевых товарищей Дрюке и Хьюна.

В ходе боя американцы с гранатомета уничтожили военный автомобиль оккупантов, однако этим привлекли внимание экипажа танка Т72, который выстрелил в их сторону (предположительно промахнулся). В итоге танк россиян подорвался на противотанковой мине, а двое американцев исчезли в тумане войны. Последующая разведка дронами не нашла ни тел, ни оборудования Дрюке и Хьюна. Позже в сети на telegram-каналах захватчиков появилась информация о том, что россияне взяли в плен двух американцев.

Ранее сообщалось, что в плен к россиянам попали британцы — Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также украинец Брагим Саадун, которого боевики "ДНР" назвали марокканцем. Всех троих террористы приговорили к смертной казни якобы за "наемничество и совершение действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".