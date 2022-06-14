"Осужденный" боевиками марокканец оказался гражданином Украины

Боец Иностранного легиона из Марокко, которого захватили в плен боевики ОРДЛО, оказался гражданином Украины

Один из иностранных добровольцев, которые попали в плен к боевикам т.н "днр", марокканец Брагим Саадун, как оказалось, имеет украинское гражданство и даже служил в ВСУ.

Как сообщил в комментарии Reuters отец бойца Тахар Саадун, его сын получил гражданство еще в 2020 году после прохождения годовой военной подготовки.

По его словам, это было необходимо для поступления в университет в Киеве, где Брагим Саадун изучал аэрокосмические технологии. Отец бойца отмечает, что его сын сдался в плен добровольно, а потому его должны воспринимать как военнопленного. Поэтому приговор боевиков к смертной казни будет обжалован, однако проблема заключается в том, что семья пленного бойца не может связаться с его адвокатом для обмена юридической информацией.

Источники издания среди марокканских дипломатов в Киеве отметили, что Саадун попал в тюрьму "организации, которая не признана ни Марокко, ни ООН". Кроме того, там указали, что боец попал в плен в украинской форме, которую надел добровольно.

Как сообщалось ранее, 9 июня стало известно, что боевики ОРДО приговорили трех бойцов Иностранного легиона ВСУ к смертной казни. Кроме Саадуна в плену оказались еще двое британцев Эйден Аслин и Шон Пиннер.

В США после этого выступили с заявлением, что тем самым оккупанты нарушают положения международного права о статусе пленных военнослужащих. В россии же заявили, что иностранцы не имеют статуса военнослужащего, а потому не могут считаться военнопленными.