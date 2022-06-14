"Засуджений" бойовиками марокканець виявився громадянином України

Боєць Іноземного легіону з Марокко, якого захопили у полон бойовики ОРДЛО, виявився громадянином України.

Один з іноземних добровольців, які потрапили в полон до бойовиків т.зв. "днр", марокканець Брагім Саадун, як виявилося, має українське громадянство і навіть служив у ЗСУ.

Як повідомив у коментарі Reuters батько бійця Тахар Саадун, його син отримав громадянство ще у 2020 році після проходження річної військової підготовки.

За його словами, це було необхідно для вступу до університету у Києві, де Брагім Саадун вивчав аерокосмічні технології. Батько бійця зазначає, що його син здався в полон добровільно, а тому його мають сприймати як військовополоненого. Тому вирок бойовиків до страти буде оскаржено, проте проблема полягає в тому, що сім’я полоненого бійця не може зв’язатися з його адвокатом для обміну юридичною інформацією.

Джерела видання серед марокканських дипломатів у Києві зазначили, що Саадун потрапив до в’язниці "організації, яка не визнана ні Марокко, ні ООН". Крім того, там вказали, що боєць потрапив у полон в українській формі, яку вдягнув добровільно.

Як повідомлялося раніше, 9 червня стало відомо, що бойовики ОРДО засудили трьох бійців Іноземного легіону ЗСУ до смертної кари. Окрім Саадуна у полоні опинилися ще двоє британців Ейден Аслін та Шон Піннер.

У США після цього заявили, що тим самим окупанти порушують положення міжнародного права про статус полонених військовослужбовців. У росії ж заявили, що іноземці не мають статусу військовослужбовця, а тому не можуть вважатися військовополоненими.