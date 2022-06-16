И снова партизаны - у россиян паника из-за отравленной черешни из Мелитополя

Не для оккупантов выращивалась украинская черешня

Во временно оккупированном Мелитополе, который также известен как черешневая столица Украины, фермеры обработали свой урожай, что повлекло случаи отравления россиян.

О таком акте сопротивления украинских патриотов в эфире национального телемарафона рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров. И, судя по сообщениям в сети, россияне не на шутку переполошились из-за отравленной мелитопольской черешни.

"Очередной подарок наши фермера приготовили рашистам, — недавно обработанная черешня вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые ее воровали. И это очередной вид партизанского движения, сопротивления, который есть на территории Мелитопольського района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным упорным трудом", — подчеркнул Федоров.

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Стоит заметить, что, судя по свежим публикациям на российских ресурсах, граждан рф очень заботит, правда ли вывезенная из Украины черешня отравлена, и по каким признакам ее можно опознать:

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты запрещают фермерам вывозить овощи и другую продукцию в другие регионы Украины, из-за чего черешню в Мелитополе продают по 10-20 гривен, пока в других областях она может стоить 100-150 гривен за килограмм. Зато продукцию украинских фермеров можно увидеть в Крыму и на территории россии.

Однако несмотря на все попытки захватчиков поджать под себя город, Мелитополь сопротивляется, — партизаны устроили там уже целую серию атак и взрывов, направленных на оккупационные "власти".