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И снова партизаны - у россиян паника из-за отравленной черешни из Мелитополя

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне украли у фермеров черешню, которая уже была обработана специально для них Новость обновлена 16 июня 2022, 14:00
Россияне украли у фермеров черешню, которая уже была обработана специально для них

Не для оккупантов выращивалась украинская черешня

Во временно оккупированном Мелитополе, который также известен как черешневая столица Украины, фермеры обработали свой урожай, что повлекло случаи отравления россиян.

О таком акте сопротивления украинских патриотов в эфире национального телемарафона рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров. И, судя по сообщениям в сети, россияне не на шутку переполошились из-за отравленной мелитопольской черешни.

"Очередной подарок наши фермера приготовили рашистам, — недавно обработанная черешня вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые ее воровали. И это очередной вид партизанского движения, сопротивления, который есть на территории Мелитопольського района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным упорным трудом", — подчеркнул Федоров.

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Стоит заметить, что, судя по свежим публикациям на российских ресурсах, граждан рф очень заботит, правда ли вывезенная из Украины черешня отравлена, и по каким признакам ее можно опознать:

Как сообщал "Телеграф", российские оккупанты запрещают фермерам вывозить овощи и другую продукцию в другие регионы Украины, из-за чего черешню в Мелитополе продают по 10-20 гривен, пока в других областях она может стоить 100-150 гривен за килограмм. Зато продукцию украинских фермеров можно увидеть в Крыму и на территории россии.

Однако несмотря на все попытки захватчиков поджать под себя город, Мелитополь сопротивляется, — партизаны устроили там уже целую серию атак и взрывов, направленных на оккупационные "власти".

Теги:
#Россия #Партизаны #Мелитополь #Черешня