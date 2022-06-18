В Мариуполе коллаборантка сдала в плен сына, служившего в ВСУ (фото)
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Выбор между семьей и россией был сделан в пользу последней
На Донеччине, неподалеку от оккупированного Мариуполя, одна из местных коллаборанток не просто перешла на сторону россии, но и предала родного сына. Экс-депутатка Покровского сельсовета, ранее уже уличенная в связях с рф, не стала менять свои взгляды из-за полномасштабного вторжения рф, и вновь переметнулась к оккупантам.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в знак своей признательности женщина еще и поднесла захватчикам особый "подарок" — сама сдала в плен своего сына, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.
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Зовут предприимчивую жительницу Донецкой области Анжела Клименко. Ранее она подозревалась в участии незаконных референдумов на Донбассе в 2014 году.
"Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов. Возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой россии", — пишет Петр Андрющенко.
Чиновник подчеркнул, что женщина по собственной инициативе сдала родного сына в плен оккупантов. Перед этим парень боролся против них на фронте, будучи одним из бойцов украинской армии.
Наибольшим цинизмом является то, что одной из апрельских публикаций г-жи Клименко в соцсетях является просьба помочь отыскать сына.
В каком состоянии сейчас находится сын коллаборантки и до сих пор ли он пребывает в плену, неизвестно.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал историю отца-одиночки из Мариуполя, который не прошел фильтрационный лагерь. Как результат — его троих детей отправили на территорию рф, чтобы найти им "новую семью".
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