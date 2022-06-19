В Черном море появилось больше ракетных подлодок, пока ВСУ бьют оккупантов авиацией

Оккупанты продолжают встречать серьезный отпор на южных рубежах фронта

Украинские защитники постепенно начинают перехватывать инициативу на юге страны, где часть территории временно оккупирована россиянами. Пока противник проводит очередную перегруппировку кораблей Черноморского флота рф после уничтожения буксира "Василий Бех", наши воины удачно атакуют наземные скопления армейской силы врага.

По информации оперативного командования "Юг", только за прошедшие сутки ВСУ провели четыре успешных атаки с помощью авиации. Налеты осуществлялись в районе временно захваченных населенных пунктов Снегиревка и Давидов Брод.

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На Херсонщине украинские военнослужащие нанесли удар с помощью трех вертолетов, также применялись истребители (в Белозерской общине уничтожено склад боеприпасов врага) и штурмовики (возле Снегиревки и Давидова Брода). Известно о минимум 28 погибших врагах, а также уничтожении автомобильной техники и, что немаловажного, заправочного транспорта и радиолокационной станции.

Атака на позиции оккупантов

В попытках повернуть ситуацию в свою сторону россияне вновь перегруппировывают корабли в Черном море. На данный момент известно о присутствии в акватории трех больших десантных суден, двух надводных ракетных носителях, а также сразу трех подлодках. Все вместе они могут выпустить по Украине до 28 ракет марки "Калибр".

Однако, вероятно, уже не по многострадальному мосту на Одесчине, что соединяет два берега Днестровского лимана. Как отмечают наши защитники, компетентными органами был вычислен и задержан местный житель, работавший корректировщиком огня для врага. Известно, что для связи с россиянами он использовал закрытые каналы связи, но даже такая конспирация не помогла. Теперь коллаборанта ждет разбирательство и справедливое наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ракетном ударе по Одессе, что был осуществлен российскими оккупантами накануне. Местные жители слышали несколько громких взрывов посреди ночи. Вскоре оказалось, что наши средства ПВО отлично отработали сразу две ракеты марки "Оникс".