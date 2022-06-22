путин отправил военные корабли поближе к Одессе: где они сейчас и чем реально угрожают

Одесситов по-прежнему хранят ВСУ и бог моря

По состоянию на среду, 22 июня, в южных областях Украины остается угроза высадки российского десанта. По словам главы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, на это намекает присутствие сразу трех крупных десантных кораблей в акватории Черного моря.

Но есть и хорошие новости — в ближайшее время осуществить свои планы по высадке, к примеру, на одесское побережье россиянам не удастся. Как рассказала Гуменюк в прямом эфире телемарафона, на это существенно влияет погода.

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В ОК "Юг" подчеркивают — пока жителям и гостям Одесчины нечего бояться, ведь погода находится на нашей стороне. Однако украинские защитники все равно находятся в полной боевой готовности и отслеживают каждое передвижение кораблей Черноморского флота рф.

"Мы знаем отчаянность этого врага и отношение к личному составу, как к мусору, поэтому все возможно, — заметила Наталья Гуменюк. — Мы готовы к любым угрозам".

Деталей о месте пребывания российских кораблей военнослужащие не раскрывают. Однако одна из созданных россиянами же карт демонстрирует подобную расстановку сил в регионе. Красным цветом выделены десантные корабли, которых как раз три, что подтверждает отчет военнослужащих.

При этом они находятся весьма далеко от украинской акватории, поэтому, вероятно, данные о передвижении суден передаются с определенным опозданием. Как известно, на утро 22 июня с моря Украине угрожало три БДК, пять надводных кораблей и одна подлодка.

Стоит отметить, что штормовая погода уже не впервые оберегает одесское побережье от посягательств российских военнослужащих. Первые полтора месяца войны такие условия очень мешали вражескому десанту, из-за чего корабли постоянно были вынуждены отходить подальше.

Также на ситуацию влияет и минирование Черноморской акватории. Подобные "сюрпризы" могут быть весьма неожиданными в шторм. При этом в море находится больше российских снарядов, нежели оборонных украинских, хотя оккупанты и пытаются доказать обратное.