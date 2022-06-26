Россияне ночью обстреляли Харьков: фото и видео последствий

В результате ракетной атаки есть пострадавшие

Взрывы ночью в Харькове для местных жителей стали уже ежедневными — несколько недель подряд оккупанты стреляют по городу и окрестностям. Ночь на 26 июня исключением не стала – ракеты из Белгорода попали исключительно в гражданскую инфраструктуру Немышлянского, Шевченковского, Холодногорского районов.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава областной ВА. Он отметил, что в Холодногорском районе ракета влетела в двухэтажку, два человека госпитализированы.

Уже после полуночи в Немышлянском районе оккупанты били по больнице — повредили крышу, технический этаж, операционную на 7 этаже, перекрытие. Медкоплекс находится на многострадальной Салтовке.

Также сообщения в региональных соцсетях свидетельствуют, что пострадала многоэтажка — ночью она горела, а к утру вместо верхних этажей — воронка, а машины во дворе сожжены и изуродованы.

Попадание по жилому дому в Харькове

После пожара во дворе остались сожженные машины

В Шевченковском районе после обстрелов образовались огромные воронки в частном секторе города.

Согласно данным ГСЧС ликвидированы три пожара, пострадали два человека. В области под огнем оккупантов Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. Погибла женщина и ранены семь человек.

Утренний обстрел территории Украины пришелся на Киев — россияне попали в жилую девятиэтажку. Как сообщал "Телеграф "— несколько этажей обрушились, под завалами люди.