Россияне ночью обстреляли Харьков: фото и видео последствий
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В результате ракетной атаки есть пострадавшие
Взрывы ночью в Харькове для местных жителей стали уже ежедневными — несколько недель подряд оккупанты стреляют по городу и окрестностям. Ночь на 26 июня исключением не стала – ракеты из Белгорода попали исключительно в гражданскую инфраструктуру Немышлянского, Шевченковского, Холодногорского районов.
Об этом сообщил Олег Синегубов, глава областной ВА. Он отметил, что в Холодногорском районе ракета влетела в двухэтажку, два человека госпитализированы.
Уже после полуночи в Немышлянском районе оккупанты били по больнице — повредили крышу, технический этаж, операционную на 7 этаже, перекрытие. Медкоплекс находится на многострадальной Салтовке.
Также сообщения в региональных соцсетях свидетельствуют, что пострадала многоэтажка — ночью она горела, а к утру вместо верхних этажей — воронка, а машины во дворе сожжены и изуродованы.
В Шевченковском районе после обстрелов образовались огромные воронки в частном секторе города.
Согласно данным ГСЧС ликвидированы три пожара, пострадали два человека. В области под огнем оккупантов Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. Погибла женщина и ранены семь человек.
Утренний обстрел территории Украины пришелся на Киев — россияне попали в жилую девятиэтажку. Как сообщал "Телеграф "— несколько этажей обрушились, под завалами люди.