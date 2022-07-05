Семье вынужденных переселенцев с Донбасса при поддержке благотворителей удалось эвакуировать из прифронтовой зоны своих коров и быка

Рогатые кормилицы семьи вынужденных переселенцев из Донетчины осваиваются на Полтавщине

Цветочек, Рябинка, Милка, Голубка, Миша… Это лишь часть поголовья, которое семья Кириченко-Пономаревых вывезла из прифронтового села Маркового Константиновской общины Донецкой области на Полтавщину.

В Сергеевку Миргородского района семья из 16 человек, девять из которых дети (это три поколения!) перебралась на постоянное место жительства месяц назад, спасаясь от "русского мира" . К сожалению, не всех коров удалось эвакуировать из опасного региона. И причина этого не в войне, а в отсутствии человеческой доброчестности.

Остановка под "Градами"

Перебираясь на Полтавщину, семья отогнала поголовье из 16 коров, двух телок и быка за три километра от Маркового. Тамошний фермер Дмитрий, также держащий мини-ферму, согласился временно присмотреть за ними. Но когда через три недели хозяева приехали за своими кормилицами, оказалось, что половину из них он якобы вырезал.

— Мы долго искали перевозчика, который бы согласился ехать в прифронтовую зону за животными, — рассказывает 42-летняя Елена Кириченко. — Кто-то отказывал потому, что боялся возможных обстрелов, кто-то не имел большого прицепа, а кто-то заламывал непомерную для нас цену. Но нам повезло, что мы оказались в общине, где заботятся о людях не на словах, а на деле. Администрация Сергеевской общины во главе с Игорем Григорьевичем Лидовым прониклась нашими проблемами и подключилась к поискам перевозчика. Через несколько дней нас обрадовало, что Всеукраинская ассоциация общин выделяет нам транспорт. Радость была двойной, потому что перевозчик большую часть расходов – 45 тысяч гривен – взял на себя. Но радовались мы недолго, поскольку не знали, где возьмем еще 30. Ведь к тому моменту уже оформили на выплату покупку двух домохозяйств в селе.

Увидев растерянность вынужденных переселенцев, руководство общины приняло решение выделить из бюджета 15 тысяч гривен. Столько же добавил местный предприниматель, которого община привлекла к спонсорству.

Поэтому спасение мини-фермы стало возможным благодаря усилиям руководства Сергеевской сельской общины и проекта "Сплоченные общины", реализуемого Всеукраинской ассоциацией общин совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию — АГРО. Этот проект — своеобразный мостик между теми, кто оказался в затруднении из-за широкомасштабной войны и теми, кто может оказать им помощь в тылу.

Семья потеряла половину стада (фото Елены Кириченко)

В Донецкую область за коровами отправилась средняя сестра Елены, Олеся Пономарева. Она держала больше всего коров, занималась переработкой молока, поэтому у нее, как говорится, были все "козыри" для этой поездки.

– Дорога была ожидаемо сложной, – рассказывает Олеся. — Хоть мы и отправились с утра, до начала комендантского часа не успели добраться в Марково. В двадцати пяти километрах от Константиновки нас остановили военные, должны были ждать утра. Ночь оказалась неспокойной. Долго думалось о пострадавших на пляже в Часовом Яре, которых обстреляли российские захватчики. Это было как раз 21 июня, буквально за несколько часов до того, как мы остановились возле места трагедии. Одиннадцать раненых и одна погибшая, мама двоих детей… Едва задремала, как что-то сильно бахнуло. Схватилась от неожиданности и головой о верх кабины ударилась. Рашисты стреляли из "Градов", буквально в каком-то полукилометре от нас. Ракеты летели на Константиновку, украинские ПВО работали по ним. За месяц жизни на Полтавщине я отвыкла от такого ужаса, поэтому к утру уже не сомкнула глаз. Водитель грузовика с двухэтажным прицепом из Киева, регулярно перевозящий животных переселенцев из прифронтовой зоны, был гораздо спокойнее меня. Говорит, дело привычки.

У водителя была еще одна задача — забрать из Бахмута женщину с тремя коровами, двумя телками, быком и маленькими телятами в Киев. Поэтому на рассвете загрузили ее животных, а уже тогда поехали в Марково.

Половина скота пошла под нож?

Олеся говорит, не могла сдержать слез, ступив на родной двор, который стал зарастать сорняками. Забрала с летней кухни стиральную машину, кум отдал десятки курочек, которых оставляла ему на присмотр. Посмотрела на засаженный весной огород, за которым ухаживают соседи. Соберет ли его кто-нибудь осенью? А в родной дом зайти не смогла. Было слишком больно.

Но самый большой удар ждал женщину, когда она добралась до соседнего села. Оказалось, что Дмитрий, на которого семья Кириченко-Пономаревых оставила свой скот, большую его часть вырезал. Или просто говорит, что вырезал.

Коров осталось всего восемь (фото Елены Кириченко)

— Я была шокирована, увидев, в каком состоянии находились оставшиеся в живых. У них ребра выпяли, сами едва держались на ногах. А у самой старшей Голубки еще и разрезанное копыто загноилось, нога опухла, — чуть не плачет Олеся Пономарева. — Видно, их держали впроголодь, не давали комбикорма. Коров осталось всего восемь. И один бык, Мишка. А Жорик тоже пошел под нож. Куда там Дмитрий девал быка и девять дойных коров? Мужчина на ферму так и не явился, на связь не выходил, я не смогла посмотреть в его глаза. Нанятая им доярка объяснила, что вырезанные коровы, мол, были старыми и давали мало молока. Но наша семья в это не верит. Думаем, они их просто где-то скрыли ради своей выгоды. Нам теперь говорят, что мы сами виноваты, потому что передали коров фермеру без акта. Да, мы в той катавасии со срочным переездом не подумали об этом и теперь ничего не докажем. Пусть это будет на совести того, кто унес чужое.

Кстати, на момент отъезда Олеся не получила даже компенсации от недобродетельного фермера за вроде как зарезанных коров. Уже когда она была на безопасной территории, он сбросил ей на карточку… 20 тысяч гривен. То есть по 2 тысячи за голову. Для сравнения, в Сергеевке цена коровы стартует от двух десятков тысяч.

"Забрали кур, купили поросят, будем делать йогурты"

Эвакуация стада сопровождалась взрывами и стрельбой под Бахмутом. Водитель хорошо знал эту местность и от греха подальше мчался по полевым дорогам, пока не отъехали подальше из опасной местности. В Сергеевку добрались около полуночи.

— Все двенадцать часов, пока ехали, бедные животные ни ели, ни пили, — рассказывает Елена Кириченко. – Поэтому сразу, как только их спустили с прицепа, они бросились к воде. По три ведра выпили. Мы еще помогли женщине из Бахмута, которая эвакуировалась в Киев, подоить ее коров…

Несколько дней после этого семья держала своих кормилиц в новеньком летнем навесе на карантине. Их осмотрел ветеринар, Голубке назначил лечение.

- Теперь, как говорится, можно выдохнуть. Мы наконец все в сборе. Коровы пасутся на лугах. Дети напились молока. Уже и на рынок в Гадяч возили свою продукцию. Первые тысячу триста гривен выторговали, — радуется Елена.

Коровы выпасаются на лугах (фото Елены Кириченко)

О будущем женщина говорит уверенно:

- Хотим создать частную молочную ферму. Планируем расширить ассортимент продукции. Мы до сих пор перерабатывали молоко в сыр кисломолочный (в том числе с зеленью), сметану, сливки, масло. Теперь планируем добавить йогурты. Возьмем людей на работу, будем платить налоги в общину. У нас уже и местные покупают молоко и сыры, и из соседней деревни просят привозить. Со временем, думаю, открою собственную кондитерскую. А еще приобрели двух поросят. И их, и кур отпаиваем сывороткой.

Елена говорит, что семью очень поддерживает община: выделила бесплатно муку, масло, сахар. Подвела газ и установила электросчетчик в приобретенном доме, который пять лет до этого пустовал. Бесплатно выделила 500 блоков ракушняка, бывшего в употреблении. Еще 300 подарил сосед Григорий Григорьевич и еще 160 – соседка Вита. Теперь уже можно приступать к строительству теплого коровника.

Люди очень помогают

Тот принес два ведра кукурузы на посадку, чтобы был зелёный корм скоту. Тот бесплатно отдал прицеп тюкованого сена. Тот поделился фруктами-ягодами.

Но не одной работой заняты новые жители Сергеевки. Им очень нравится, что рядом протекает река Хорол. На нее ездят… мотоблоком. Купаются, загорают, ловят рыбу. Для детей здесь просто рай. Уже посмотрели Гадяч. Город очень всем понравился – чистый и уютный.

Огород сам себя не скопает (фото Елены Кириченко)

— У нас здесь как второе дыхание появилось, — светятся счастьем глаза Елены. — Когда жили в Марковом, было такое чувство, что не хватало воздуха. Даже ремонта не хотелось там делать. Видно, судьбе было так угодно, чтобы мы оказались на Полтавщине, среди хороших и искренних людей. Мы начинаем здесь жизнь заново. Ничего, что из-за недобропорядочности своего земляка потеряли половину своей фермы. Поголовье мы восстановим. Главное – наша победа, мир в Украине.

А еще в начале войны семья, у которой девять детей, младшему из которых два с половиной года, надеялась пересидеть боевые действия в погребе. Взрослые были уверены, что их никто не ждет, а тем более с их фермой. Но стоило решиться отправиться в неизвестность, чтобы почувствовать огромную поддержку совершенно незнакомых людей.

— Нам повезло: мы нашли друг друга, — усмехается председатель общины Игорь Лидовый.

Материал подготовлен в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", реализуемого Минсополитикой Украины при поддержке Всемирного банка.