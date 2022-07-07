"Кто вам дал право так жить?": оккупанты на Херсонщине устраивали зверства из мести

Захватчики зверствуют на оккупированных территориях

Пока украинские военные освобождают Херсонскую область, местны жители оккупированных поселков сталкиваются с российским террором

Председатель Высокопольской территориальной общины Анна Шостак-Кучмяк в комментарии для Центра журналистских расследований поделилась ситуацией в регионе, который находится под оккупацией.

Россияне вошли в Высокополье 13 марта. Сразу же были мощные обстрелы из Градов и жертвы среди мирного населения. Оккупанты обстреляли детсад и жилые дома, разрушения были очень сильны. Анна рассказала, что первыми в город вошли террористы "ДНР".

"Первыми, кто к нам вошел, были "ДНРовцы", непрофессиональная армии. Они начали хозяйничать. Это было жалкое зрелище. Мы были шокированы: выглядели они как бомжи, одетые во что попало", — призналась глава общины.

Почти сразу эти боевики начали терроризировать местных, домогаться женщин, искать ценные вещи.

"Однажды ворвались к одной семье в Высокополье накуренные, ставили людей на колени, угрожали расстрелять женщину. После этого мы даже пошли к их командирам и спрашивали: "Как же так? Чем наши люди вам провинились?" Один из них, похожий на бандита, ответил мне: "Мы пришли мстить, мать!" — рассказала Анна.

Кадровые российские военные, которые вошли в регион позднее, удивлялись красотой украинских поселков.

"Они пришли к нам с такой завистью. Говорили, какие у нас здесь красивые поля, красивые дома. "А как это вы? Кто вам дал право так жить?" Даже на воротах это писали. А что мы могли ответить на это? Почему вы ходите и войну себе постоянно ищете, вместо того чтобы создать семью, вырастить сад? Наши люди привыкли трудиться, а теперь у нас все разрушено. Ничего нет уцелевшего. Вот такие к нам пришли освободители", — заявила Анна.

Также в город заходили буряты.

"Заходили в Высокополье и буряты. Они сильно грабили местных. Создалось впечатление, что они действительно никогда не видели оргтехники, кондиционеров или стиральных машин. Выносили все", — отметила Шостак-Кучмяк.

Местные люди не хотят рассказывать о преступлениях россиян из-за страха.

"Брали людей в плен. Некоторых сильно избивали. Многие такие истории есть в нашем Архангельском, но местные не хотят говорить об этом и вспоминать. Я стараюсь убедить людей, чтобы они не молчали. Ведь это преступления, которые должны дойти до судов. Но они боятся. Жители Архангельского очень сильно пострадали, потому что там до прихода орков стояли ВСУ. Первыми в село вошли кадыровцы, они и пытали людей", — рассказала Шостак-Кучмяк.

На вопрос о найденной за домом культуры в Высокополье яму с трупами 25 местных мужчин Анна ответила, что ничего не знает об этом, однако люди начали исчезать с первого дня после прихода россиян. О судьбе пропавших ничего неизвестно.

Оккупанты веселились, убивая животных.

"Издевались они не только над людьми. Когда местные уезжали, открывали конюшни, отвязывали коров… Скажите, что могли сделать оркам эти животные, которые разбрелись себе по степям? Зачем они с вертолетов их расстреливали? Что мог им сделать бегавший по селу конь, которого наши ребята подкармливали? Зачем его расстреляли? По-моему, это вообще не люди. Это не нация. Это отморозки. Точно нельзя все сваливать на одного только Путина. Потому что с ними со всеми что-то не так", — рассказала глава общины.

Шостак-Кучмяк считает, что оккупанты на Херсонщине вели себя еще хуже, чем в Буче.

"Весь мир уже знает о Буче, но у нас было гораздо хуже. Хотим мы или нет, но здесь раскроется очень много преступлений россиян, мы найдем много могил. Уверена, что суд обязательно будет и не только на земле. Никакого прощения оккупантам быть не может", — заявила Шостак-Кучмяк.

Ранее сообщалось, что у россиян на оккупированной Херсонщине есть проблемы с ракетами.

Напомним, 6 июля в Херсоне прогремел взрыв.