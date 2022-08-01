От жары до дождя: синоптики обещают переменчивую погоду на неделю

Синоптики прочат прыжки от жары до свежести после дождя

В первую неделю последнего месяца лета, с 1 по 7 августа, ожидается преимущественно жаркая погода, однако, по прогнозам синоптиков, дожди с грозами все же накроют несколько украинских областей.

Как сообщают в Укргидрометцентре, уже во вторник и среду, 2 и 3 августа, соответственно, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей, ночью 3 августа на Правобережье без осадков.

Показатели температурных столбиков будут колебаться в темное время суток от +11 до +17 градусов, при этом днем температура воздуха поднимется до +22…+28 градусов. В то же время южанам и востокам страны стоит ожидать на 16…21 градус тепла, а в Закарпатье ожидается — +26…+32 градусов.

Погода 2 и 3 августа

В конце недели с 4 по 6 августа синоптики обещают кратковременные дожди в восточных, юго-восточных областях, а 7 августа в северной и северо-восточной части страны. Остальные территории — осадки не предполагаются.

Температура воздуха ночью будет колебаться между +12 до +19 градусов, в южной части — +18 ... +23 градуса в темное время сутки, днем — +24 ... +32 градусов, в юго-западных областях ожидается жара вплоть до +35 градусов.

Прогноз погоды на 4,5,6 августа.

По данным портала "sinoptik.ua", синоптики пророчат киевлянам кратковременные осадки 2 и 3 августа. Ночью дождь утихнет.

Температура воздуха ночью +15…+17 градусов. Днем – +24…2. градусов.

4-5 августа в столице будет дождь. При этом температурные показатели ночью будут удерживаться на отметках от +20 до +22 градусов, днем +29…31 градусов.

В выходные, 6-7 августа, в Киеве будет сухо. Температура воздуха не поднимается выше +31 градуса.

Погода на неделю в Киеве

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по прогнозам синоптиков, за последний месяц лета, средняя температура воздуха не будет превышать +20…+25 градусов.

Также напомним, какова погода в августе по прогнозу легендарного синоптика.