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Від спеки до дощу: синоптики обіцяють вкрай перемінливу погоду на тиждень

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Погода на тиждень від провідних синоптиків Новина оновлена 01 серпня 2022, 16:55
Погода на тиждень від провідних синоптиків

Синоптики пророкують стрибки від спеки до свіжості після дощу

Упродовж першого тижня останнього місяця літа, з 1 по 7 серпня, очікується переважно спекотна погода, проте, за прогнозами синоптиків, дощі із грозами все ж накриють кілька українських областей.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, вже у вівторок та середу, 2 та 3 серпня відповідно, в Україні місцями очікуються короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей, вночі 3 серпня на Правобережжі без опадів.

Показники температурних стовпчиків коливатимуться у темну пору доби від +11 до +17 градусів, при цьому вдень температура повітря підніметься до +22…+28 градусів. Водночас жителям півдня та сходу країни варто очікувати на 16…21 градус тепла, а на Закарпатті очікується — +26…+32 градусів.

Прогноз погоди
Погода 2 та 3 серпня в Україні

Наприкінці тижня, з 4 по 6 серпня синоптики обіцяють короткочасні дощі у східних, південно-східних областях, а 7 серпня у північній та північно-східній частині країни. Решта територій — опадів не передбачається.

Температура повітря вночі коливатиметься між +12 до +19 градусів, у південній частині — +18…+23 градуси у темну пору добу, вдень — +24…+32 градусів, у південно-західних областях очікується спека аж до +35 градусів.

Погода прогноз в Україні
Прогноз погоди на 4,5,6 серпня

За даними порталу "sinoptik.ua", синоптики пророкують киянам короткочасні опади 2 та 3 серпня. Уночі дощ вщухне.

Температура повітря вночі +15…+17 градусів. Удень — +24…2. градусів.

4-5 серпня у столиці також дощитиме. При цьому температурні показники вночі утримуватимуться на позначках від +20 до +22 градусів, вдень — +29…31 градусів.

На вихідних, 6-7 серпня, у Києві буде сухо. Температура повітря не підійматися вище +31 градусу.

прогноз погоди
Погода на тиждень у Києві

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за прогнозами синоптиків, впродовж останнього місяця літа, середня температура повітря не перевищуватиме +20…+25 градусів.

Також нагадаємо, якою буде погода у серпні за прогнозом легендарного синоптика.

Теги:
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