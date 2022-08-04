Сами себя сдали: роспропаганда опозорилась кадрами с обстрелом Донецка

Россияне обвиняют в обстреле ВСУ, хотя эта информация не соответствует действительности

Каналы российской пропаганды в четверг, 4 августа, начали разгонять информацию о том, что украинские военные якобы обстреляли центр оккупированного Донецка. В частности, помещение гостиницы "Донбасс Палас" и Драмтеатра, где прощались с ликвидированной террористкой Ольгой Качурой ("Корса"). Однако российские журналисты в процессе съемки якобы "преступлений" ВСУ в очередной раз опозорились.

Так, Telegram-канал Russia Today (один из главных рупоров кремля) обнародовал кадры с якобы погибшими в "Донбасс Палас". Таких насчитали аж 5, но на видео четко видно, что покрываемое тканью тело достаточно живо двигает перед тем головой. Наверное, так "убитая" актриса пыталась устроиться поудобнее для видео пропагандистов.

Еще одно доказательство того, что россиянам и их источникам информации нельзя верить ни при каких условиях, кадры изнутри гостиницы "Донбасс Палас" в Донецке. На них заметно, как боевики попадали на землю якобы после обстрела, хотя в этот момент один из операторов совершенно спокойно продолжил снимать происходящее внутри.

Стоит отметить, что в Офисе президента Украины полностью опровергли информацию о якобы причастности ВСУ к обстрелам оккупированного города. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинские военные имеют только три типа целей, и в них не входят гражданские объекты и мероприятия в Донецке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как путинские пропагандисты опозорились с видео о "счастливой стране", использовав в нем объекты архитектуры Украины и даже украинскую модель.