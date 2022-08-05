Из портов Одессы и Черноморска вышли еще три суда с зерном (карта и видео)

В целом еще ожидается выход минимум 13 балкеров из украинских портов Черноморья

Успешная переправа украинского зерна первым кораблем через Черное море дала возможность выдвинуться в путь и другим судам с ценной продукцией. Утром пятницы, 5 августа, из портов Одессы и Черноморска в акваторию вышли сразу три сухогруза, которые, соблюдая определенный коридор, должны добраться до берегов Турции.

Информацию об успешном отплытии трех судов сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на личной Facebook-странице. Чиновник показал фото и видео из одесского порта, откуда отбыл сухогруз Navistar.

Еще два корабля — Rojen и Polarnet — вышли в Черное море из Черноморска. В совокупности все три сухогруза переправляют около 57 тысяч тонн кукурузы. Для начала все корабли должны дойти до берегов Турции, откуда часть продукции будет переправлена в Великобританию, а также Ирландию.

Корабли с зерном на карте

Кубраков отметил, что Украина надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с иностранными партнерами, которые заняты вопросами безопасности наших моряков, доставляющих зерно в другие страны.

"Планируем обеспечить возможность портов обрабатывать более 100 судов в месяц, — заявил министр. — Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, нашей целью является полноценная работа портов в обоих направлениях".

Navistar ожидает погрузки зерна

Сообщается, что многие судовладельцы готовы рисковать и заходить в украинские порты, чтобы забирать важные грузы для дальнейшего экспорта. Сейчас Украина ставит перед собой весьма амбициозную цель — обеспечить до 3 млн тонн зерновых на вывоз ежемесячно. Для этого планируют задействовать не только порты Одессы и Черноморска, но и Пивденного.

Пока же Кубраков подчеркнул, что в самое ближайшее время, согласно Стамбульских договоренностей, украинскую землю должны покинуть еще 13 балкеров с зерном.

Добавим, что в Минобороны Турции уже подтвердили выход всех трех судов из украинских портов. После проверки в Стамбуле пустые корабли должны отправиться назад в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, от чего будет зависеть отправка следующих сухогрузов с отечественной продукцией на экспорт.

Также мы писали о том, в какую сумму Украине обошлась "зерновая блокада" на Черном море, устроенная российскими оккупантами.