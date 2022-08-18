Зверства врага: некоторые города Херсонщины могут повторить судьбу Мариуполя и Бучи

Оккупанты по-прежнему пытаются делать красивую картинку для ТВ в Херсоне, но без издевательств не обходится

На временно захваченной россиянами территории Херсонщины продолжается подготовка к псевдореферендуму насчет присоединения к рф. Несмотря на вероятный перенос даты "голосования", враг пытается вселить в головы местным жителям, что при путинском режиме здесь будет лучше жить. Впрочем, мало кто верит, ведь видит настоящие последствия "русского мира", среди которых — и создание пыточных, откуда домой возвращаются далеко не все.

Как обстоят дела в оккупированном Херсоне и ближайших населенных пунктах рассказал местный журналист Константин Рыженко в интервью "Новини.Live". По его словам, россияне по-прежнему не оставили идеи доказать горожанам, что Херсонская область якобы исторически являлась российской землей.

Открыто и публично никаких наказаний не проходит. При этом за городом, говорит журналист, обустроены целые лагеря и пыточные, где допрашивают и регулярно пытают людей.

"Но основная часть херсонцев этого не видит, ведь такие СИЗО расположены далеко от города, и никто не знает, что там происходит, — рассказывает Рыженко. — Мы все увидим уже после деоккупации, и боюсь, что там будет намного хуже, чем в Буче".

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Печальные последствия могут быть связаны с затяжным периодом оккупации, за которые россияне получили возможность "разгуляться". По мнению Константина Рыженко, оккупанты могут даже сжигать тела людей, которые не выдержали издевательств, чтобы скрывать свои злодеяния.

При этом судьбы Мариуполя Херсону журналист не пророчит. Он уверен, что областной центр долго оборонять в случае контрнаступления ВСУ не будут (если будут вообще). При этом значительно пострадать может Новая Каховка. На это есть сразу несколько причин.

"Каховка — другой берег и одна из стратегических целей путина, — поясняет он. — Ведь Каховка — это вода в Крым. Там главный шлюз. И если в потерей Херсона россияне еще способны смириться, то пояснить потерю воды не смогут".

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли возможность российского наступления на Херсонщине в условиях, когда военное командование решило убраться подальше от областного центра.

Также мы писали о том, как в условиях оккупации выживают ранее популярные курорты Херсонской области.