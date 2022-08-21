Утро в Горловке началось с детонации вражеского склада: впечатляющее видео

Взрывы перебудили многих местных жителей

Не успел улечься дым от мощной "бавовны" в Амвросиевке под Донецком, как на воздух взлетел очередной склад российских оккупантов — на этот раз во временно оккупированной Горловке. На месте инцидента пылает крупный пожар, который хорошо просматривается из разных районов города, также слышны характерные громкие "бахи".

Видеозаписи с места детонации разместили в Telegram-канале "Типичный Донецк". Стоит отметить, что первое видео появилось около половины шестого утра, но судя по силе пожара и достаточно частым взрывам, склад горит весьма продолжительное время.

Над местом расположения военного объекта россиян поднимается характерный черный дым, который иногда сопровождается более яркими вспышками огня — когда очередной боеприпас взлетает на воздух.

Местные жители, к слову, весьма бодро фиксируют происходящее на камеру, не пытаясь спрятаться в укрытиях.

Насколько большой ущерб был причинен российскому складу в Горловке, пока неизвестно. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Горловка на карте

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на временно оккупированных россией территориях в последние дни происходит настоящий хит-парад "бавовны". Лишь накануне взрывы прозвучали в Севастополе, а также ряде других населенных пунктов Крымского полуострова.