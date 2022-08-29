Целая серия прилетов: ВСУ устроили оккупантам горячую ночь на Херсонщине (фото, видео)

Оккупантам не поздоровилось

В Херсонской области ночью было очень громко вдоль Днепр. В самом областном центре "прилетело" по воинской части на улице Паровозная, там дислоцировались оккупанты.

Об этом сообщают местные жители. Они публикуют в соцсетях фотографии последствий "прилета", отмечая, что "в воинскую часть попало посередине". Разрушения действительно очень серьезные, точное количество погибших и пострадавших оккупантов не известно.

Ночной удар по месту дислокации оккупантов

Последствие попадания в воинскую часть в Херсоне

Также сообщается о попадании во вражеский лагерь в районе Антоновки. Прилет был достаточно сильный — столб огня видели издалека, был слышен треск "стреляющего" от жара шифера.

Пожар в лагере оккупантов, Антоновка

Кроме этого о попадании в ГЭС сообщают из Новой Каховки. Сообщается, что работала система противовоздушной обороны оккупантов, но она была малоэффективна.

Если смотреть по карте — места ударов находятся вдоль течения Днепра. Официально об ударах Силы обороны Украины пока не сообщили.

Места прилетов на Херсонщине в ночь на 29 августа

По данным оперативного командования "Юг", накануне были нанесены восемь ударов по опорным пунктам врага и из артиллерии по правому берегу Днепра. По предварительным данным, удалось уничтожить не только несколько десятков оккупантов, но и технику.

Как ранее сообщал "Телеграф", оккупанты накануне не вели наступления на Херсонском направлении, но продолжили обстрелы. Согласно картам боевых действий, атаки сосредоточили на востоке Украины.