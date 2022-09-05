Взрыв на выставке оружия в Чернигове: стали известны новые детали по делу с ранением детей

Вину за выстрел ребенка из гранатомета в Чернигове возлагают на двух военных

Представители Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум военнослужащим, которых обоснованно считают причастными к ранению несовершеннолетних в результате срабатывания боевого боеприпаса на выставке оружия в Чернигове.

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-центре ДБР, отметив, что о подозрении было сообщено военному, который дал ребенку в руки оружие и разрешил нажать на спусковой крючок, а также командиру, отдавшему приказ привезти боевое вооружение для его демонстрации на выставке в историческом центре Чернигова.

В рамках следствия удалось установить, что один из военнослужащих, присутствовавших на мероприятии, во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, после чего та выстрелила. В результате взрыва травмы получили девять человек, которые находились на выставке. Шесть из пострадавших — дети.

Также отмечается, что согласно части 2 статьи 414 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым может грозить наказание в виде срока лишения свободы на 10 лет. Оба военнослужащих, причастных к травмированию людей, задержаны и ожидают решения суда об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Телеграф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагический инцидент, который произошел на выставке оружия в Чернигове и призвал представителей власти и правоохранительных органов на местах следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.